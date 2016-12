Roma, settimana decisiva per Garcia: prima il Bate, poi il Napoli

Sta per cominciare una settimana decisiva per la stagione della Roma e anche per il futuro di Rudi Garcia , sempre più al centro della critica dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sabato contro il Torino . Mercoledì, contro il Bate Borisov , i giallorossi si giocheranno l'accesso agli ottavi di Champions League mentre domenica prossima è in programma la trasferta di Napoli , dove la Roma non potrà permettersi altri falsi.

Dopo le cinque vittorie consecutive in campionato tra il 26 settembre (5-1 al Carpi) e il 28 ottobre (3-1- all'Udinese), la Roma nelle ultime cinque gare ha collezionato solamente cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Una flessione che ha allontanato i giallorossi dalla vetta e che, non a caso, si è fatta sentire anche in Champions League, dove il pesantissimo 6-1 rimediato a Barcellona non è per nulla piaciuto alla proprietà americana.



Garcia, finito sotto esame dopo la figuraccia con i catalani, non è ancora riuscito a reagire e la clessidra sta per esaurirsi. Lo 0-2 casalingo contro l'Atalanta e l'1-1 di Torino hanno sensibilmente alzato la tensione: contro Bate Borisov e Napoli il tecnico si gioca tutto. In Champions occorrerà vincere per la matematica certezza degli ottavi di finale, dopodiché i giallorossi saranno ospiti del Napoli: con ogni probabilità sarà l'ultimo treno per lo scudetto.