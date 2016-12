Roma, senti Spalletti: "Se resto, voglio avere la possibilità di competere per lo scudetto"

Dal suo arrivo in panchina, la Roma è tornata a volare e a lottare per un posto in Champions League. Ma lui, Luciano Spalletti , ha ben altre ambizioni per la prossima stagione e lo ha detto chiaramente alla sua dirigenza. "Se resto qui a Roma l'anno prossimo, voglio avere la possibilità di competere per lo scudetto. Al secondo posto sono già arrivato diversi anni", ha detto il giallorosso a "Radio anch'io lo sport".

"Voglio essere dentro quel gruppo di squadre che hanno la possibilità di giocarsi lo scudetto. Poi magari non ci si riesce. Contro il filotto della Juve tipo quest'anno magari non puoi farci niente. Il Napoli ha fatto un campionato eccezionale. In quel caso csi accettano tutti i risultati, ma bisogna essere in quel gruppo e avere le qualità per lottare contro tutti", ha aggiunto. Inevitabile parlare di totti dopo la bufera dei giorni scorsi: "Non interferirò in alcun modo con la storia del campione Totti con la Roma, fra di noi c'è stato solo un malinteso che è dispiaciuto a tutti e due. Fra noi tutto è a posto. Spero che Francesco chieda quel che gli suggerisce il suo cuore, che spesso gli ha dato suggerimenti corretti per la sua storia di calciatore. Se ci sarà un confronto io sarò al fianco di Francesco". Spalletti si è soffermato anche su Sabatini ed El Shaarawy: "Sabatini credo sia uno dei più bravi del nostro calcio. Spero che continui a fare il suo lavoro nella Roma. El Shaarawy è un talento, ha tecnica e estro, insieme alla velocità. Ti ribalta l'azione da solo e la risolve. L'abbiamo visto anche sabato. Lui è anche un bravissimo ragazzo, semplice. A volte anche diverso da quel che sembrerebbe vedendolo così. Poi però bisogna che continui a crescere di mentalità, di carattere nelle cose che fa, perché come tutti quelli che hanno estro e qualità, poi perdono qualche altra caratteristica che per il nostro calcio, e per quello nel quale giocherà Stefan, diventa importante".