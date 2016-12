Roma, senti Salah: "Con il Real possiamo farcela"

Dal campionato alla Champions. Dalla Roma al Real. Mohamed Salah si confessa al sito giallorosso e il suo pensiero non può non andare alla supersfida che attende la banda di Garcia negli ottavi di Champions: "Secondo me - dice - con il Real possiamo farcela. Ho sempre sognato di giocare contro di loro. Tutti conoscono che squadra è, ma noi dobbiamo fare la nostra partita: restare concentrati per poter lottare sul campo e giocare bene. Si può fare".

Il tutto però passa dal rilancio della Roma, reduce da il periodo più brutto degli ultimi tre anni. Salah ci crede: "Ho scelto di venire qui per diversi motivi. Voglio vincere qualcosa qui. Mi piace la città, mi piace il club. Mi piace ogni cosa: sono felice".



Proprio alla sua esperienza in giallorosso abbina il gol più bello della sua carriera: "E' il mio primo qui alla Roma, contro il Sassuolo: è stato molto bello. Poi quello contro la Juventus della scorsa stagione non era male. Anche in Egitto ho segnato bei gol. Con la Nazionale ho fatto 21 o 22 gol, non sono tra i migliori che ho segnato, ma sono stati molto importanti per me".