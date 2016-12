Roma, secondo posto a rischio: Napoli e Lazio la pressano

10:27 - Con la vittoria contro il Sassuolo la Juve ha messo una bella ipoteca sullo scudetto, il quarto di fila, ma la favolosa vittoria della Lazio contro la Fiorentina ha riacceso la lotta per il secondo e per il terzo posto. I biancocelesti hanno agganciato il Napoli e ora hanno messo nel mirino la Roma seconda, distante solo quattro punti. La lunga volata è partita e verrà decisa sul filo di lana...

Una lunga volata a tre per i posti da valletta al fianco della Juve ormai in volo verso il quarto scudetto di fila. Roma, Napoli e Lazio si giocano nelle ultime dodici partite il podio della Serie A: una di loro si dovrà accontentare dell'Europa League, mentre c'è una bella differenza tra arrivare secondi o terzi, visto che il gradino più basso del podio regala solo il preliminare di Champions e non l'accesso diretto.



La Roma affetta da pareggite deve difendere i quattro punti di vantaggio su Napoli e sui cugini della Lazio. Impossibile fare pronostici, ma non c'è dubbio che Candreva e compagni sono la squadra più in forma del momento: in quattro gare hanno ridotto di otto lunghezze la distanza dai giallorossi e hanno agganciato i partenopei, che alla 22a giornata avevano 42 punti contro i 34 dei capitolini.



Alla finestra la Fiorentina: con la sconfitta dell'Olimpico il secondo posto sembra svanire perché lontano 8 punti, mentre rimangono speranze per il terzo, distante 4. Se Napoli e Lazio rallentano troppo, la Viola può approfittarne.

E nemmeno a farlo apposta il calendario ha regalato un finale di stagione da thrilling: alla penultima giornata sono in programma il derby di Roma e Juve-Napoli, mentre nell'ultimo turno ci sarà lo scontro diretto Napoli-Lazio, un vero e proprio spareggio. Per il primo faccia a faccia non bisogna attendere molto: il sabato pre-Pasqua all'ora di pranzo c'è Roma-Napoli. Chissà a chi andrà di traverso l'immancabile uovo di cioccolato...