Roma, Salah torna dopo la coppa d'Africa

Luciano Spalletti perde Mohamed Salah fino ai primi di febbraio. La conferma arriva dalla Roma. L'attaccante ha sostenuto ulteriori esami strumentali alla caviglia che hanno confermato la distorsione con interessamento dei legamenti. Per lui lo stop previsto è di tre settimane. Salah oltre al derby salterà anche le sfide con Milan, Juventus e Chievo. Sospiro di sollievo per l'Egitto che lo avrà a disposizione per la Coppa d'Africa.