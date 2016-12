Roma, Salah torna a lavorare con il gruppo

Esame superato. Buone notizie per Luciano Spalletti dall'allenamento a Trigoria. Mohamed Salah è tornato a lavorare con il gruppo e ha svolto anche un supplemento a fine seduta con Kevin Strootman. Crescono così le possibilità di una convocazione contro la Juventus. Con la possibilità di portare l'egiziano almeno in panchina. Decisive saranno comunque le prossime ore, per vedere come reagirà la caviglia a 15 giorni dall'infortunio.