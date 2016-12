Roma, Salah salta la Lazio: si teme un lungo stop per l'egiziano

Per Salah sono però necessari nuovi accertamenti e così sarà sottoposto ad ulteriori test strumentali "per stabilire - prosegue il comunicato della Roma - il corretto iter terapeutico e la prognosi". Le buone notizie arrivano invece da Manolas, che ha lavorato in gruppo. Lavoro individuale tra campo e palestra, invece, per El Shaarawy. Terapie anche per Paredes e Florenzi. Per il resto della squadra un'ora in sala video con Spalletti poi esercitazioni tattiche e partitella sul campo.



Salta intanto l'allenamento aperto ai tifosi allo stadio Tre Fontane che la Roma aveva intenzione di tenere in vista del derby di domenica. A far desistere il club giallorosso dall'iniziativa è stata la Questura che ha sollevato una serie di preoccupazioni e perplessità. Non ci sarà così l'atteso bagno di folla per caricare la squadra prima della stracittadina.