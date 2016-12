28 luglio 2015 Roma, Salah atterra mercoledì a Roma Atteso nella capitale alle 16.30. Il procuratore twitta il countdown

Potrebbe essere finita l'incredibile telenovela legata a Salah. Dopo la lite Fiorentina-Inter per il giocatore, l'esterno egiziano è atteso alle 16.30 di mercoledì a Fiumicino. L'accordo tra i giallorossi e il Chelsea c'è ormai da tempo: 2 milioni per il prestito e 20 milioni il riscatto. José Mourinho non lo aveva convocato per la tournée in Canada, ribadendo di volerlo cedere. Salah non ha mai fatto progetto del tecnico portoghese.

Salah è l'esterno che tanto cercava Rudi Garcia. Adesso la Roma può pensare a Dzeko per sistemare una volta per tutte l'attacco. Domani sarà quindi una giornata importante per i colori giallorossi. L'egiziano è atteso a Fiumicino alle 16.30. In giornata il suo procuratore ha twittato un ticchettio dell'orologio, come ad indicare un countdown imminente. Ieri aveva postato lo stemma della Roma.



Tick tock tick tock... — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 28 Luglio 2015