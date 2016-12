Roma, Sabatini: "Viviamo un momento di frustrazione tecnica"

12:35 - "E' innegabile, la squadra vive una sorta di frustrazione tecnica, perché le cose non ci riescono, non riusciamo a vincere". E' amaro il commento di Sabatini dopo il pari col Feyenoord. "Il problema è che c'è una sorta di inibizione da parte di alcuni, e una condizione di forma precaria che non ci consente di maramaldeggiare in campo", ha aggiunto il ds della Roma, che poi ha confermato a Garcia la fiducia del club.

"La Roma, però, non declina nessun impegno, arrivera' fino in fondo, centrando i suoi obiettivi - ha proseguito Sabatini -. Se avessi la bacchetta magica vorrei che la squadra ritrovasse quella sorta di armonia tecnico-tattica che ci ha permesso per un anno e mezzo di giocare un calcio sublime, raccontato da tutti".



Infine, un pensiero per Rudi Garcia, che compie oggi 51 anni: "E' un giovanotto, gli auguro di ritrovare la leggerezza determinata dai risultati e dal gioco. E lo farà, perché è un lavoratore indefesso, crede in questa squadra e riuscirà a tirarsi fuori sicuramente".