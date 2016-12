Roma, Sabatini vira su El Shaarawy

Scaricato dal Monaco , che non lo riscatterà (24 presenze, alla numero 25 il Milan avrebbe incassato 13 milioni, secondo gli accordi di questa estate), El Shaarawy ora può andare alla Roma di Rudi Garcia . Walter Sabatini , non è un segreto, sta cercando un esterno per sostituire Iturbe. Il nome più caldo è quello di Perotti , ma il Genoa chiede 12 milioni (o 10 più Torosidis ) contro un'offerta da 7. El Shaarawy è la prima alternativa all'argentino.

La situazione di El Shaarawy non è semplice: amato dai tifosi del Monaco, è stato scaricato dal club. Il Monaco vuole risparmiare 13 milioni: l'obiettivo è far tornare nel Principato Radamel Falcao, il centravanti colombiano che proprio con la maglia dei monegaschi ha incantato l'Europa. Attualmente Falcao si trova in prestito al Chelsea e il tecnico Leonardo Jardim lo riaccoglierebbe a braccia aperte.



Così El Shaarawy per non perdere il treno di Euro 2016 (Antonio Conte in questi mesi ha saputo rilanciarlo in azzurro) potrebbe rientrare in Italia e vestire la maglia della Roma. Su di lui c'è anche il Genoa, club nel quale è cresciuto prima di andare in prestito al Padova e trasferirsi al Milan.