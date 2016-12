Roma, Sabatini: "Sì, vogliamo Dzeko"

Sabatini ha anche parlato di Ibrahimovic, accostato ai giallorossi nei giorni scorsi: "Ibra è un giocatore che può far vincere uno scudetto, ma in grado anche di rovinare economicamente una società. Non è un acquisto possibile".



Dzeko, dunque, decisamente più alla portata e soprattutto più convinto di accettare la corte di Garcia. Il bosniaco piace, al City non è indispensabile ed è quindi un obiettivo raggiungibile. Non facile, ma raggiungibile, tanto che si è parlato di un accordo di massima già raggiunto tra la Roma e il giocatore e dell'assalto ai Citizens già abbondantemente in agenda. Non solo Dzeko, però, perché, stando sempre alle parole di Sabatini, la mancata cessione di Gervinho porterà alla fine a una riconferma dell'ivoriano. Nella speranza che torni il giocatore che ha fatto la differenza due stagioni fa.



Ecco, quindi, ancora, le parole di Walter Sabatini: "Gervinho? Non vuole andarsene, ha cambiato idea: vuole rimanere a Roma. Iturbe? Hanno voluto distruggerlo in fretta. Non ha bisogno di essere difeso. È fortissimo, ha avuto difficoltà iniziali, ha scontato una sorta di rigore cittadino che c'è verso persone terze che non sono i giocatori ed hanno iniziato a demolirlo. Ma il ragazzo ha una tenacia e una forza sua interiore che, mi dispiace per i detrattori, ma diventerà un grande giocatore da subito".



Infine un retroscena su Bielsa, contattato prima di arrivare a Garcia: "Ho incontrato Bielsa, su una panchina a Madrid - ha raccontato -. Aveva deciso già come dipingere i muri di Trigoria. Personaggio pieno di poesia calcistica”. Poi, su Luis Enrique: "Abbiamo cercato di trattenerlo in tutti i modi. Un uomo di una lealtà incrollabile...".