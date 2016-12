Roma, Sabatini: "Se affonda Garcia, affondiamo tutti"

La Roma è in crisi ma alla vigilia di una sfida decisiva in Champions League contro il BATE Borisov è impensabile un cambio tecnico come confermato dal ds Walter Sabatini : "Se affonda Rudi Garcia, affondiamo tutti insieme". Il dirigente ha incontrato il presidente Pallotta che ha commentato l'ultimo pareggio di Torino: "Si poteva fare meglio, ma sono amareggiato per il rigore inesistente. Pensiamo al BATE. Garcia? Lo incontrerò".

Giornata di riunione per la dirigenza giallorossa con il presidente Pallotta che allo studio Tonucci, sede legale del club, ha incontrato il ds Sabatini e il dg Baldissoni. Tra i vari temi del giorno oltre alla crisi di risultati anche la questione nuovo stadio e la contestazione della curva sud. Pallotta ha parlato ai giornalisti presenti ma senza alzare i toni di un periodo complicato: "Non abbiamo bisogno di vederci con Garcia perché ci parliamo tutti i giorni al telefono, siamo sempre in contatto. Per la curva sud incontrerò il prefetto Tronca e il prefetto Gabrielli". Poi sull'immediato futuro: "La partita col BATE è importantissima, pensiamo a quella. Non andrò a Napoli".