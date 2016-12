Roma, Sabatini: "Scudetto? Non prendiamo in giro i tifosi" 

21:08 - "Parlare di scudetto mi sembra un modo di prendere in giro me stesso e i nostri tifosi". La Roma si chiama fuori, lo fa con il ds Sabatini, resetta gli obiettivi: "Il primo posto? Difendiamo il secondo". Difenderlo dalla risalita del Napoli, senza scordare l'Europa: "Torniamo da Rotterdam (ritorno col Feyenoord, ndr) con la qualificazione e poi pensiamo alla Juve: fare 3 punti con i bianconeri è necessario per proteggere il secondo posto".

Un'analisi onesta e sincera. Supportata da numeri che inchiodano la Roma ad una realtà molto diversa da quella sperata sino a due mesi fa e che rendono ora la sfida dell'Olimpico contro la Juve un qualcosa che ha ben poco a che vedere con una sfida scudetto. Numeri, si diceva, con quel meno nove in classifica rispetto alla squadra di Allegri che pare una pietra tombale sui sogni tricolore: un distacco maturato in un 2015 da incubo, coi giallorossi che in campionato hanno pareggiato contro Lazio, Palermo, Fiorentina, Empoli, Parma e Verona e vinto soltanto con Udinese e Cagliari, per un totale di 9 gol fatti e 7 subiti. Nessuna sconfitta, è vero, ma solo 12 punti su 24 disponibili. Un andamento troppo lento che ha permesso ai bianconeri di allungare e al Napoli di accorciare sensibilmente. Un ritmo che impone ora di pensare al piazzamento Champions e proiettare al 2016 il sogno tricolore.