Roma, Sabatini: "Garcia sta facendo un lavoro eccezionale"

21:16 - Aver scelto Garcia per la panchina della Roma è uno dei maggiori successi di Walter Sabatini da direttore sportivo. E' lui stesso a confessarlo: "E' un'intuizione di cui ancora mi compiaccio. Devo dire che ha dato risposte enormi, ha fatto e continua a fare un lavoro per la Roma eccezionale". Anche la squadra merita i complimenti: "Moti dicono che siamo più forti della Juve... Il risultato di Torino sarebbe stato diverso con un arbitraggio diverso".

Quella partita però rappresenta il passato: "Devo dire che stimo moltissimo Rocchi - continua Sabatini a Roma TV - e sarei tranquillo se tornasse ad arbitrarci in una partita importante. In quell'occasione ha sbagliato la partita, ma è passata. La rigiocheremo, ne rigiocheremo altre, e lì dovremo dimostrare che non c'entra l'arbitro o le condizioni ambientali, dovremo dimostrare di essere più forti della Juventus".

Oltre che nei confronti dell'allenatore, Sabatini loda l'operato del presidente: "Pallotta farà tutto quello che si è messo in testa, è tenace, abbiamo uno splendido rapporto. Lui si fida molto di me e io mi fido delle sue idee, della sua voglia di ottenere un risultato di grandissimo respiro che sono convinto centrerà, con o senza di me. I giocatori che sono qui poi sentono fortissimo l'impegno di portare a casa qualcosa per Roma e per i tifosi romanisti". Il punto di svolta è stato l'addio di Baldini, il dg con cui si spartiva le responsabilità: "Abbiamo avuto un buon rapporto, poi lui si è dimesso, ma se fosse rimasto me ne sarei andato via io - confessa -. C'era bisogno in quel momento di qualcosa di dirompente e anche di una vittima da offrire ai più. Poi il senso di responsabilità mi ha costretto a rimanere, e ne sono orgoglioso, ho fatto la scelta giusta".