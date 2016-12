Roma, Sabatini "congeda" Garcia: "Sarà il nostro allenatore domenica". Pallotta ha dato il suo ok al cambio in panchina

In un clima non certo di festa, la Roma si è ritrovata agli Studios cinematografici sulla Tiburtina per una serata benefica organizzata dall'onlus giallorossa. Un ritrovo dai toni bassi, acceso soltanto dalla contestazione die tifosi, pochi a dire il vero, arrivati a insultare e lanciare uova contro il pullman all'uscita della squadra. Niente di grave, anche se c'è voluto l'intervento della Digos per permettere a De Rossi e compagni di poter raggiungere Trigoria, dove è iniziato il mini ritiro verso il Genoa.

Genoa che potrebbe essere una delle ultime partite di Rudi Garcia alla guida della squadra. Finora è trapelato il malumore della società al termine di un momento di crisi, culminato con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. Per ora bocche cucite, o quasi, da parte della società. Il solo a rilasciare qualche dichiarazione è stato Walter Sabatini, che oltretutto ha lasciato in anticipo la serata conviviale per incontrare in un altro locale in zona Parioli l'agente di Iturbe, Gustavo Mascardi. "Castan rimane a Roma tutta la vita. Iturbe? C'è una trattativa in corso con il Watford", ha commentato il ds giallorosso. Che poi ha glissato su Garcia: "Sarà l'allenatore della Roma domenica". E poi? Il suo destino pare segnato, tanto che ormai si cerca di conoscere solo il nome del suo sostituto. Con Lippi avvicinato al Milan, la lista comprende Mazzarri, Bielsa, Spalletti e Capello. Di certo c'è che il presidente James Pallotta ha dato il suo ok al cambio in panchina.