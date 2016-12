Roma, Rudi Garcia: "Voglio una squadra corta e d'attacco"

20 luglio 2015 Roma, Rudi Garcia: "Voglio una squadra corta e dʼattacco" Il tecnico giallorosso: "Romagnoli giocherà contro il Manchester City"

Rudi Garcia è soddisfatto della sua Roma: "Stiamo facendo un buon lavoro. Cerco di gestire il fisico dei giocatori tenendo conto che siamo in preparazione. Contro il City voglio vedere gli automatismi visti con il Real. E anche lo stesso atteggiamento: vogliamo vincere sempre. L'identità di gioco della squadra deve essere chiara: facciamo un gioco corto, d'attacco". Romagnoli non è ancora in partenza: "Sta bene e giocherà un pezzo di partita".

Rudi Garcia sta pensando a un cambio di modulo per Pjanic: "Abbiamo la stessa squadra da circa due anni e un mese e sappiamo che i nostri calciatori fanno un gioco con Totti e uno senza Totti, come ne fanno uno con Pjanic e uno senza Pjanic e lo stesso vale per tutti gli altri calciatori. L'identità della squadra è la stessa: movimento, palla a terra, gioco corto e di attacco. Poi si sa che certi calciatori sono più complementari rispetto ad altri quando giocano insieme. Quello che conta è fare le scelte giuste e farle per vincere: si trovano tutti a proprio agio nel sistema della squadra". Dopo Sarri al Napoli, anche Garcia è favorevole all'uso dei droni: "La tecnologia va usata, se aiuta. Ma non bisogna togliere importanza all'occhio e capacità umane".