Roma, Rudi Garcia: "Totti è fantastico, vuole giocare tutti i 90 minuti"

17:19 - Pace fatta tra Rudi Garcia e Totti dopo il cambio del capitano in Roma-Torino. Dopo aver ricevuto il premio 'Etica nello sport' all'Università Tor Vergata, il tecnico ha risposto alle domande degli studenti. ''Totti è fantastico - ha detto Garcia - Come giocatore che vuole giocare tutti i 90 minuti e come uomo. Mi piacerebbe vincere qualcosa con lui". ''Si dice vinca il migliore? Sono d'accordo - ha detto - anche perché la Roma è più forte".

Sul nuovo stadio, Garcia si è augurato che "venga realizzato a Tor Vergata" scherzando con gli studenti (il nuovo stadio giallorosso sorgerà a Tor di Valle, ndr). I presenti non hanno risparmiato una domanda sul momento vissuto dopo la sconfitta (con polemiche) contro la Juve: "Partita particolare, io l’ho cancellato - ha detto Garcia - quella sera la Roma ha dimostrato di essere da primi posti. Io ho totale fiducia nei miei ragazzi anche con questi episodi contrari". "Sui risultati della Roma - ha proseguito - bisogna avere fiducia. Per nessuna squadra la stagione è un fiume tranquillo, ci sono turbolenze ma dobbiamo essere convinti di quello che facciamo. Misuriamo le cose nei momenti difficili e sono tranquillissimo dei miei ragazzi".



"Non ho nessun segreto per quanto riguarda il rapporto con i giocatori - ha aggiunto - Non si può allenare senza amare i giocatori. Si deve ascoltare, parlare coi giocatori. Io, avendo giocato, penso ancora come un calciatore. Per questo quando mi vogliono fregare, non ci riescono". Garcia non ha risparmiato una battuta sul ritardo del calcio italiano rispetto al resto d'Europa: "Ci sono dei modelli. In Premier hanno degli stadi fantastici, andare allo stadio deve essere una festa. Però ci si deve arrivare anche comodamente, in Italia bisogna avere stadi nuovi e seguire il modello tedesco. Il nuovo stadio, sarà un vantaggio non solo per noi della società ma soprattutto per voi tifosi".



Infine una considerazione sulla preparazione delle squadre: "È cambiata tanto. Adesso quando andiamo in trasferta, siamo più noi allenatori che calciatori. Penso ci sono altri esempi che prenderemo, come nel rugby. Nel futuro ci saranno miste dell’attacco, della difesa. La preparazione fisica ha fatto dei passi in avanti".