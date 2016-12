Roma, Rudi Garcia: "Sono stato infangato, mi difenderò con ogni mezzo"

10:33 - "Non accetterò che si cerchi di infangarmi, mi batterò con ogni mezzo per difendermi da questa ingiustizia e da queste menzogne. Denuncio questo intollerabile attacco al mio onore". Dura presa di posizione del tecnico della Roma Rudi Garcia all'indomani della squalifica per due giornate sulla base della tentata aggressione denunciata da uno steward. "Non accetterò che si cerchi di infangarmi attribuendomi gesti aggressivi che non ho commesso".

"In seguito alle accuse infondate, che sono state rivolte contro di me, e alla sanzione di cui sono vittima, denuncio questo intollerabile attacco al mio onore e alla mia reputazione - si legge nella nota del tecnico della Roma all'Ansa - Tutta la mia carriera di calciatore, educatore e allenatore testimonia un comportamento esemplare che non è mai venuto meno. Non accetterò che si cerchi di infangarmi attribuendomi gesti aggressivi che non ho commesso, che deploro e che sono contrari alla mia educazione. Mi batterò con ogni mezzo a mia disposizione per difendermi da questa ingiustizia e da queste menzogne". Rudi Garcia si difende dunque dalle accuse e passa all'attacco. Già martedì, subito dopo le decisioni del giudice sportivo, il dg della Roma Mauro Baldissoni aveva annunciato a Roma Tv che il tecnico avrebbe denunciato lo steward. E lo stesso avrebbe fatto la società.