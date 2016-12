Roma, Rudi Garcia: "Siamo un gruppo unito, visto?" 

12:08 - "La Roma è un gruppo unito e lo abbiamo visto contro il Cesena", parola di Rudi Garcia che sorride dopo la vittoria in casa del Cesena. Per l'allenatore giallorosso una boccata d'ossigeno: "Ora niente calcoli da qui a fine stagione, l'attegiamento che ho visto è quello giusto". Ora arriva la sosta di campionato: "Ci può fare bene per riprendere fiato, arriva nel momento giusto. Speriamo che ci va in nazionale torni al 100%".

Per Rudi Garcia progressi da Uçan e Doumbia: ""Salih sta facendo bene in allenamento da quando è tornato dal suo ultimo infortunio. E' un giocatore tecnico e con l'assenza di alcuni nostri centrocampisti era una buona scelta. L'ho tolto solo perché aveva preso il giallo. Doumbia ha fatto una gara per la squadra, ha avuto poche occasioni davanti la porta. Sta meglio ma è un buon punto di partenza".

L'ambiente, però, a Roma non è dei migliori: "Mi piace parlare di calcio essendo al centro dei miei giocatori. Come ho detto a loro, faremo in modo di vincere la partite e di fare di questa stagione, una buona stagione. Non serve a niente guardare più avanti della prossima partita, faremo così fino a fine anno. Ora bisogna concentrarsi contro il Napoli, vediamo queste settimane dove i giocatori partiranno per le nazionali, avrò modo di vedere i giocatori della Primavera come faccio sempre. Sono contento di Pellegrini e credo che potrà diventare un ottimo giocatore".



TOTTI: "DE ROSSI E' E SARA' SEMPRE LA ROMA"

"Sappiamo tutti quanto fosse importante battere il Cesena e i miei compagni ci sono riusciti. Sono orglioso di loro ma un abbraccio speciale lo voglio dare a Daniele: la sua rete ci ha permesso di vincere in un momento particolare per la squadra e per lui. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande uomo e un grande calciatore. Daniele De Rossi è e sarà sempre la Roma". Così Francesco Totti, oggi assente, sulla vittoria della sua squadra sul campo del Cesena.