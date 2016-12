Roma, Rudi Garcia: "Siamo molto carichi"

14:03 - Rudi Garcia pensa positivo. Dopo le due sconfitte contro Napoli e Bayern Monaco, la Roma vuole e deve ripartire contro il Torino: "Siamo molto carichi, contro i granata dobbiamo giocare come sappiamo, con entusiasmo e aggressività. Dobbiamo guardare avanti". L'allenatore giallorosso: "Io ho molta fiducia. Condizione fisica in calo? Non credo, ma giocando ogni tre giorni non possiamo sempre essere al top".

LA CONFERENZA DI RUDI GARCIA

Come sta Strootman?

"Domani sarà in panchina con noi".

La Roma ha avuto un calo fisico?

"Non ho questa sensazione. Non possiamo essere sempre al top giocando ogni tre giorni".

C'è ancora fiducia?

"C'è, vedo ogni giorno i miei ragazzi e si sono allenati bene. Da inizio stagione vedo la Roma sulla stessa strada dell'anno scorso: ma giochiamo più partite. Non abbiamo cambiato di una virgola le nostre convinzioni".

Ringraziamento ai tifosi: "I nostri tifosi ci hanno dato segnali importanti, cantando tutta la gara a Monaco: per noi contano solo loro".

Come si affronta il Torino?

"Domani dobbiamo giocare da Roma: con aggressività ed entusiasmo. Serve un gol in più del Torino per vincere: è questo il giusto atteggiamento".

La sconfitta con il Bayern è il passato: "Dobbiamo guardare avanti, faremo di tutto per mettere entusiasmo e gioia in campo. Dobbiamo continuare a dare il massimo per regalare felicità ai nostri tifosi".

Del Piero compie 40 anni, Totti ne ha 38: "Allenando Totti ho imparato che il talento non va di pari passo con gli anni: è incredibile e dà ancora il meglio".

Il Bayern ha cambiato qualcosa?

"La nostra identità di gioco ci ha portato dei risultati: non sarà una partita a cambiare le mie convinzioni. Ho fiducia nei miei giocatori e con loro possiamo fare grandi cose quest’anno".

Rudi Garcia: "Con il Torino sarà una partita molto difficile, abbiamo voglia di giocare davanti al nostro pubblico. Siamo secondi in campionato a 3 punti dalla Juve e vogliamo tornare alla vittoria: stiamo bene e siamo carichi".