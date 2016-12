Roma, Rudi Garcia: "Scudetto? Non mollo un centimetro. E punto su Destro"

16:58 - Vincere per proseguire la rincorsa alla Juve. Rudi Garcia suona la carica alla vigilia del match col Palermo: "Andiamo là per recuperare i punti persi in casa, dobbiamo solo tornare con un successo". Nessuna replica a Lotito: "Hanno risposto i miei dirigenti, non perdo tempo a parlare di queste cose. Scudetto? Io non mollo né un secondo, né un centimetro". Su Destro: "E' importantissimo, conto su di lui per la seconda parte di stagione".

Il distacco dalla Juve può aumentare?

"A volte sembra difficile per una e facile per l'altra ma anche quest'anno la squadra ha dimostrato che noi abbiamo perso punti quando ad esempio il calendario sembrava più favorevole per noi. Conta solo il campo, nessuna gara è vinta prima. Sappiamo che dobbiamo recuperare fuori casa i punti persi in casa, andremo a Palermo per questo".



Su Manolas.

"Sta bene, è convocato. A parte Torosidis, che non ci sarà, tutti gli altri saranno in gruppo. il Palermo in attacco è una delle migliori ma prende anche tanti gol. Dobbiamo fare la nostra partita con qualità e intensità".



Su Destro e Totti, che ha svolto un solo allenamento dopo il derby.

"Se facciamo il conto di tutti gli allenamenti che ha fatto Francesco nella sua vita allora sì, sarà pronto per domani. Mattia è un attaccante nostro, è importantissimo, conto su di lui per la seconda parte della stagione".



Mattia ha la stessa convinzione?

"Quando parlo con lui e quando lo vedo in allenamento è al 100% e sono tranquillo su questo aspetto".



Su Maicon.

"A Udine non aveva i 90 minuti nella gambe, con la lazio stava bene. E' un giocatore importante, dobbiamo gestirlo perché per lui è difficile fare tutte le gare. A metà febbraio ci saranno due mesi con partite ogni tre giorni e dovrà ruotare tutta la rosa".



Sul mercato e su Salah.

"La mia rosa così può andare avanti se non abbiamo infortuni importanti. Vedremo come vanno le cose per Castan, quanto tempo servirà per farlo tornare. Questa rosa è stata costruita per tutto l'anno e per rispondere a tanti impegni. Mi fido dei miei".



Sulle parole di Lotito ("Scommetto che la Roma non vincerà lo scudetto").

"I miei dirigenti hanno risposto. Io non mollo né un secondo, né un centimetro. Dobbiamo giocare ogni partita che arriva, senza fare proiezioni. Pensiamo al Palermo e basta. Dobbiamo solo tornare con 3 punti, con il resto non perdo tempo".



Sullo scudetto e su Totti più vicino alla porta.

"Sì, ho lo stesso avviso di due mesi fa sullo scudetto. Francesco è stato efficace in area nel secondo tempo col derby, sotto di due gol era importante metterli dietro. Abbiamo avuto molte palle gol, soprattutto a sinistra e di questo sono contento. Attenzione anche alla nostra fascia sinistra perché abbiamo molte soluzioni per segnare e questo mi interessa. Totti più avanzato? Lo è già, più di così va dietro la porta. Poi il suo gioco è anche venire incontro, c'è sempre un equilibrio anche in attacco".



Cambierà modulo per le assenze a centrocampo?

"Può giocare Florenzi a centrocampo, c’è Paredes, è tornato Uçan, può giocarci Emanuelson. Ho preparato altri due moduli che possiamo fare dall'inizio o a gara in corso. Il modulo di gioco non è il Santo Graal, dipende cosa fanno i giocatori".