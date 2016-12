Roma, Rudi Garcia: "Sarà un gruppo nuovo"

Il mercato della Roma non è ancora decollato, ma Rudi Garcia ha iniziato con il sorriso la stagione: "Sarà un gruppo nuovo, saremo tutti al massimo per fare una grande stagione continuando sulla scia delle due precedenti". E si riparte ancora da Totti: "Mi gratifica e mi onora indossare questa maglia per la stagione numero 23". Per ora l'unico volto nuovo è Iago Falque: "Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data".