Roma: Rudi Garcia, la panchina ormai è rovente

Rudi Garcia salvo per miracolo. Anzi no. Se domenica mattina-pomeriggio qualcosa era emerso, ma non in senso decisivo, qualcosa è accaduto dopo le parole di Pallotta da Boston. Tant'è che emergono voci di una imminente scelta da parte della società, con la posizione del tecnico prossima al'esonero. Questione di ore. Spalletti è il nome per l'eventuale successione. E si ipotizza anche l'arrivo di un tutor per Garcia che sistemi la fase difensiva dinanzi a una eventualità di esonero che al club costerebbe comunque 15 milioni di euro.



La pazienza dei tifosi è finita e la vetta della classifica si allontana domenica dopo domenica. Spalletti è pronto per subentrare in corsa. L'ambiente intorno a Trigoria è infuocato e sono previste nuove contestazioni. Problema di uomini e di condizione fisica, ma anche e soprattutto di testa come ammesso Garcia a fine partita: "Non è facile giocare con la paura".



Il tecnico ha grandi responsabilità, ma anche lo staff atletico scelto in estate dalla dirigenza, senza l'ok del mister, non è da meno visto i moltissimi infortuni. Contro i rossoneri gli ultimi due di una grande serie (14): preoccupano le condizioni di Manolas e Nainggolan. Il primo è uscito a fine primo tempo per un risentimento muscolare e ha lasciato il posto a Castan facendo affondare la difesa, mentre il secondo ha resistito fino al triplice fischio toccandosi più e più volte la coscia. Oggi per il belga sono previsti gli accertamenti medici e c'è un po' di preoccupazione.