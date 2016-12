Roma, Rudi Garcia: "I fischi dei tifosi? Sono delusi come noi"

10:43 - "I fischi dei tifosi? Sono delusi come lo siamo noi. Ma la Curva Sud ha incoraggiato la squadra tutta la partita". Così il tecnico della Roma Rudi Garcia sulla contestazione dopo il ko contro la Fiorentina. "Non posso dire nulla ai miei ragazzi, ma facciamo quello possiamo con i mezzi che abbiamo. E' un momento di difficoltà, dobbiamo stringere i denti. Ora rimane il campionato e l'Europa League, ci dobbiamo concentrare su queste competizioni".

"Sappiamo che è un momento di difficoltà, in cui soffriamo, mi aspettavo un pizzico di fortuna in più che non c'è stata - ha proseguito Garcia - ma la forza di un club, il carattere il cuore e la qualità di una squadra, si vedono nei momenti di difficoltà non quando le cose vanno bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non è stato sufficiente, la Fiorentina ha segnato al primo tiro in porta, l'efficacia però è importante in una partita secca. E' vero che prendiamo troppi gol e che in attacco siamo meno brillanti, ma anche perché abbiamo meno scelte. Da domani torniamo subito a lavorare per vincere a Cagliari una partita importante che può ridarci fiducia".