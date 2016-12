Roma, Rudi Garcia: "Era importante vincere" 

23:53 - Tre punti d'oro per la Roma, la pensa così anche Rudi Garcia: "Era importante vincere e lo abbiamo fatto nel modo giusto. Primo tempo un po' sottotono, ma abbiamo sbloccato la gara subito ed era difficile. Poi nel secondo tempo abbiamo gestito bene e chiuso la pratica". L'allenatore giallorosso vede positivo: "Sette vittorie su nove partite: la strada è buona, ma è ancora lunga per lo scudetto". Napoli? "Abbiamo tre giorni per prepararla".

Rudi Garcia applaude Destro: "Mattia ha giocato bene come al solito, quando giochiamo con queste squadre chiuse è importante avere un centravanti d'area e vista l'assenza di Borriello lui è l'unico che può farlo. C'è un turnover: non c'è nessuno più importante di un altro, l'importante è che chi gioca sta al 100% e che tutti giocano l'uno per l'altro".

Ora c'è il Napoli e poi il Bayern Monaco: "Io non ho visto niente, sono concentrato sulla nostra vittoria, siamo solo ad un quarto del campionato la strada è lunga ci sono tante partite, già sabato a Napoli sarà dura e mi aspetto due belle squadre in campo e che tutto andrà bene. Poi penseremo alla partita di Champions".