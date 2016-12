Roma, Rudi Garcia: "Cerchiamo tre giocatori sul mercato"

"Cerchiamo 3 giocatori in ruoli precisi. Mi sento quotidianamente con Sabatini e stiamo lavorando per migliorare la rosa ed essere pronti all'inizio della stagione". Così Rudi Garcia ha fatto il punto sul mercato della Roma dopo la sconfitta ai rigori contro il Manchester City. La prestazione è stata comunque positiva: "Meglio nel secondo tempo, siamo stati bravi a rimontare due volte il risultato. La squadra è mentalmente forte e sicura di sé".

Luci per Pjanic, ombre per Cole: "Bisogna dire che il campo non era adeguato a una partita di questo livello. So che siamo in inverno ma era difficile giocare. Il passaggio sbagliato ci sta, la partita di Ashley è stata buona, non si può giudicare la partita da una sola azione. Sul caso di Miralem, quando non ha problemi fisici o dolori, come ha avuto negli ultimi mesi della scorsa stagione, si può esprimere al 100%. Ha fatto un gran gol e sappiamo che tecnicamente è un giocatore sopra la media".

Prestazioni importanti contro Real e City: "Ovviamente deve dare fiducia ai ragazzi, ma non bisogna cadere nella trappola che avendo pareggiato due volte allora si dà di meno. Dobbiamo sempre dare il massimo. Il primo tempo si spiega così, abbiamo fatto una buona gara con il Real e ci siamo adagiati un po' e con una squadra come il City lo paghi subito. Giochiamo queste partite per capire dove siamo, i nostri avversari inizieranno il campionato l'8 agosto quindi è molto avanti rispetto a noi e questo innalza la nostra prestazione".