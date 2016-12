Roma, Rudi Garcia: "Abbiamo sfiorato la vetta dell'Everest"

"Siamo arriviati vicini alla vetta dell'Everest. Non in cima, ma è già un bel risultato". E' soddisfatto Rudi Garcia , al termine del pareggio per 1-1 della Roma con il Barcellona. " Questa prestazione ci dà fiducia , perché tatticamente abbiamo giocato benissimo. La squadra è cresciuta rispetto all'anno scorso, anche grazie all'arrivo di calciatori che hanno esperienza. Florenzi? Ha fatto un gol da antologia ".

"Tutti i ragazzi sono stati bravi. Ho scelto di schierare il tridente perché so che Iago è bravo anche in copertura e perché sapevo che Dzeko ci avrebbe aiutati tenendo palla. In più Salah ha messo in difficoltà il Barcellona con la sua velocità". La scelta di De Rossi a centrocampo: "Volevo una squadra camaleontica, Daniele è stato straordinario, alzandosi nel pressing si Busquets e chiudendo gli spazi a Neymar e Messi che si accentravano".

"Sono soddisfatto perché abbiamo giocato bene, forse potevamo fare meglio nel possesso di palla e nella gestione dei contropiedi. Però rispetto all'anno scorso siamo cresciuti tanto. È stato fondamentale l'arrivo di giocatori del calibro di Dzeko e Salah che hanno già giocato queste partite".