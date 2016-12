Roma, Rudi Garcia: "Abbiamo avuto un'ottima reazione" 

23:55 - Rudi Garcia cerca gli aspetti positivi del pareggio della sua Roma contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, c'è stata la reazione. Ho visto una squadra ambiziosa e capace di segnare. Con questo spirito vinceremo tante partite. Si poteva fare meglio nel primo tempo". La Juve ora è a +7 in campionato: "Facciamo la nostra strada senza guardare agli altri. Dobbiamo essere più cattivi per tutti i 90 minuti".

Rudi Garcia spiega il brutto primo tempo: "La Fiorentina ha tanta qualità. Siamo stati troppo lontani dai nostri avversari, abbiamo difeso andando indietro, era previsto il contrario. Poi nel secondo tempo abbiamo pressato alto".

C'è preoccupazione per l'infortunio di Strootman: "Il dottore lo ha visitato e sembra non sia grave. Ha già pagato tanto Kevin, speriamo non sia nulla di grave. Ma col ginocchio bisogna stare attenti. Speriamo sia solo un colpo".

Per Destro solo pochi minuti nel finale: "Mattia ha giocato poco, ma si è mosso con qualità. Non siamo stati bravi a trovarlo in buone condizioni, ma questa sera l'attacco ha funzionato bene".