Roma, riecco Balzaretti: "Grazie Garcia, tornerò ai miei livelli"

17:52 - Dopo un lungo calvario, durato 18 mesi e contraddistinto da diversi guai fisici, operazioni e controlli tra Italia e Usa, Federico Balzaretti torna a disposizione di Garcia, che l'ha convocato per il Napoli: "Mi ha fatto veramente un bel regalo - dice il terzino a Roma Tv -. L'emozione di rivestire questa maglia è fortissima. L'obiettivo minimo era tornare, adesso è tornare ai miei livelli. Questo è solo un piccolo step, ma ce la farò sicuramente".

Intanto il terzino giallorosso, venerdì pomeriggio, è già sceso in campo insieme alla formazione Primavera. Un ritorno all'attività che gli regala "sensazioni più che positive - dice a 'Roma Tv' -. E' bello tornare in campo dopo un anno mezzo, anche se è una partita del campionato Primavera è una grande soddisfazione. L'emozione di rivestire questa maglia è fortissima, l'obiettivo minimo era quello di tornare, adesso è tornare ai miei livelli. Questo è solo un piccolo step, ma ce la farò sicuramente".



La convocazione di Garcia gli ha iniettato ancora più energia: "Sentirsi di nuovo parte dello spogliatoio era la cosa che più mancava, non è facile stare fuori da queste sensazioni. Riviverle è come una droga, mancano quando non ce l'hai. Garcia mi ha fatto questo regalo, lo ringrazio perché dopo una sola settimana in gruppo l'essere convocato per domani è qualcosa di veramente bello".