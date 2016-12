Roma record... negativo: qualificata con 6 punti e 16 gol subiti

I tifosi del Napoli non se la prendano, ma il paragone è inevitabile: nel 2013 gli azzurri furono eliminati dalla Champions pur avendo collezionato 12 punti nel girone, a pari con Borussia Dortmund e Arsenal. La Roma invece passa il turno con soli 6 punti (record negativo dello Zenit eguagliato) e, soprattutto, con il record di gol subiti per una squadra che ha passato il girone : ben 16. Curioso il fatto che la qualificazione sia arrivata proprio nella serata in cui per la prima volta dopo 27 match i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata in Europa. I giallorossi sono anche gli unici nella storia a passare con una differenza reti negativa e con una sola vittoria . La due giorni di Champions ha regalato anche altre curiosità statistiche. Due le più importanti: Iker Casillas - nel giorno in cui è diventato il giocatore con più presenze della storia tra Coppa Campioni e Champions con 158 partite , una in più di Xavi - ha patito la prima eliminazione dai gironi della sua carriera . Il numero 1 del Porto, infatti, con il Real era sempre finito almeno agli ottavi. A condannarlo è stato il suo vecchio allenatore e nemico, José Mourinho , che ha invece prolungato la sua striscia positiva in Champions: il portoghese ha sempre portato le sue squadre alla fase ad eliminazione diretta. Ora Casillas potrà dedicarsi alla caccia all'Europa League, l'unico trofeo che non ha vinto in carriera. Festa grande per il Gent , che con la vittoria sullo Zenit si è garantito l'accesso agli ottavi: è la prima volta di una squadra belga alla fase ad eliminazione diretta.

STATISTICHE E CURIOSITÀPer la prima volta Iker Casillas viene eliminato dai gironi di Champions. In tutte le sue apparizioni si era sempre qualificato per gli ottavi. Questa "prima volta" arriva nel giorno in cui diventa il giocatore con più presenze tra Coppa Campioni e Champions: 158, superato Xavi.



Il Gent è la prima squadra belga a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions: nel 2000-2001 l'Anderlecht passò alla seconda fase a gironi, prima di essere eliminato.



Per il Gent è andato in gol Laurent Depoitre: l'attaccante classe 1988 aveva segnato in tutte le categorie professionistiche del Belgio, ora anche in Champions League.



L'Arsenal va agli ottavi per la 13esima volta consecutiva: sempre presente nella fase finale da quando è stata introdotta questa formula.



Real Madrid (5V, 1N) e Barcellona (4V, 2N) sono le uniche due squadre ancora imbattute in questa Champions League.



Dzyuba (Zenit) ha segnato per la quinta volta consecutiva in Champions: è il terzo goleador dietro a Cristiano Ronaldo e Lewandowski.



Maccabi e Astana hanno chiuso i gironi senza vittorie.



La Roma passa il turno con il peggior dato sulle reti subite (16), la prima a passare con una differenza reti negativa e con una sola vittoria.