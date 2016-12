Roma-Real, Spalletti: "Non mi stupirei di passare il turno"

LE PAROLE IN CONFERENZA

Oggi la Champions è più equilibrata o è il giardinetto di 4-5 squadre formidabili?

A noi piace fare sorprese, giochiamo per dare impulsi forti. Siamo sulla strada giusta e possiamo fare un balzo in avanti. Non mi meraviglierei di lottare fino all'ultimo minuto del ritorno per giocarci il passaggio del turno, e nemmeno se a passare fosse la Roma



Ci sarà il timore del ricordo delle recenti disfatte in Champions? Si può allenare questo aspetto?

Anch'io ho subito in passato importanti sconfitte, ma accanto ci sono anche buone vittorie. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità e sono convinto che faremo bene. Non sono contento quando la mia squadra non prova a fare le cose per vincere, bisogna avere il coraggio di osare. Non ci pentiremo dei cattivi risultati, ma dove non siamo stati noi stessi



Che ricordi ha lasciato Zidane in Italia?

Ricordi bellissimi, un campione vero. Ogni volta ho giocato contro dava l'impressione della sua qualità e della sua forza mentale. Saprà trasferire le sue conoscenze ai suoi calciatori. Diventerà sicuramente un grande allenatore



Come sta Totti? Lo vedremo in campo?

Ha avuto dei problemi e non è venuto a Modena con noi. Poi si è allenato col gruppo sempre, se lo farà anche oggi lo convocherò. Se sarà tra i diciotto che porteremo in campo potrebbe essere utilizzato. Dipende da come si sviluppa la partita, dalla condizione e tutto quel che serve per vincere la partita. Domani ci vorrà forza e corsa. Terrò in considerazione chi corre di più e chi si allena sempre



E' un suo merito aver riportato tanta gente allo stadio? Quale sarà il ruolo dei tifosi?

Il merito è sempre della squadra e i risultati arrivano solo se si lavora seriamente. Il pubblico ha capito che siamo qui per fare le cose seriamente. Non abbiamo giocato un calcio spettacolare, ma abbiamo dato tutto quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo bisogno del nostro pubblico perché non c'è cosa più brutta che giocare all'Olimpico senza pubblico. La nostra Curva Sud ci ha abituato bene. Domani giocheremo meglio di quanto fatto finora perché sappiamo che la curva sarà piena



Può essere Florenzi l'uomo giusto per arginare Ronaldo? Dove rende meglio Alessandro?

Sì, può essere lui insieme ad altri però. L'ho fatto giocare in diversi ruoli perché ho tanti giocatori che possono giocare a destra. Per contrastare Ronaldo una base di velocità bisogna averla. Florenzi sa fare tutto e bene



Che differenze trova tra questo Real Madrid e quello di otto anni fa?

Quello di adesso mi sembra una squadra che riparte meglio di quell'altro. Quella squadra ti avvolgeva con il gioco e giocava palla sui piedi. Erano più stritolanti nell'aspetto del gioco. Questo è più cattivo in certi momenti e ribalta l'azione con grandissima velocità. Ti aspettano di più ma è un'arma, non una difficoltà.



In questo momento si sta criticando Cristiano Ronaldo: lei pensa che stia rendendo meno del passato?

Cristiano è uno dei più forti calciatori al mondo, può fare sempre la differenza perché è un giocatore moderno. Ha tutto, fisicità, velocità, tecnica e fa gol. Non farò gabbie intorno a lui. Chi giocherà nella sua zona avrà la possibilità di essere allo stesso livello di Ronaldo



Dzeko giocherà questa partita?

Sono tutti importanti i calciatori a disposizione. Ci vorrà l'apporto di tutti perché il Real Madrid da quando ha vinto la Champions è cambiato poco. Serve disponibilità totale di tutti, poi la scelta dell'allenatore è difficile ma volta a mettere in campo il miglior undici possibile



C'è un favorito per questa partita? C'è qualche analogia rispetto a quando eliminaste il Real?

Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, non ci sono favorite. Rispetto al passato ci sono differenze, quella Roma era una squadra rodata. Avevamo un sistema provato e riprovato e che aveva prodotto dei risultati. Stiamo cercando di esaltare le qualità del nostro gruppo, ma ci vogliono conferme e contro il Real è la partita più adatta per vedere se la strada è giusta. Sono molto fiducioso, ho visto i giocatori molto attenti e in continua crescita



Lei è diventato famoso per il "falso nueve" e con quello eliminò il Real Madrid. Lo userà anche domani?

Ho a disposizione più tattiche da utilizzare e devo fare attenzione alle qualità dei miei calciatori. Bisogna formare una squadra forte e ho due possibilità: giocare con un attacco mobile o uno più fisico. Valuterò domani la soluzione migliore per me



Come sta De Rossi, sarà convocato?

Daniele si è allenato bene ieri e mi aspetto che oggi faccia altrettanto. Sarà convocato