Roma, Rüdiger ko: ipotesi Ogbonna o Juan Jesus, quasi fatta per Van der Wiel

Grandi manovre in casa Roma per puntellare la difesa. L'infortunio di Rüdiger (che starà fuori circa sei mesi), sommato agli addii di Maicon e Digne , lascia scoperti i giallorossi, che dovranno fare almeno due o tre acquisti per rinforzare il reparto. Il più vicino è Van der Wiel , che si svincola gratis dal Psg e incontrerà presto Sabatini, per il centrale si seguono Ogbonna e Juan Jesus , nel mirino anche Nacho, Widmer e Mario Rui.

I soldi per portare a termine le operazioni entreranno nelle case di Trigoria con la cessione di Pjanic alla Juventus e la prima di queste operazioni in ordine di tempo è quella che riguarda Gregory van der Wiel. Il laterale olandese, che il 30 giugno si libera a parametro zero dal Psg ed è assistito da Mino Raiola, è già a Roma e presto vedrà Sabatini per trovare un accordo: il giocatore chiede 3 milioni a stagione, la Roma non vorrebbe superare i 2.5, la stretta di mano finale potrebbe arrivare già in giornata. Se invece le parti non dovessero trovare l'intesa, i giallorossi si butterebbero su Widmer dell'Udinese: i contatti sono già avviati, la valutazione si aggira intorno ai 6 milioni. Questa dunque la situazione per quanto riguarda la fascia destra, mentre a sinistra sembrano ormai mancare solo i dettagli per l'acquisto di Mario Rui. Da Empoli giungono comferme importanti da parte del presidente Fabrizio Corsi ("La trattativa sta andando avanti sulla base del prestito con obbligo di riscatto") e del procuratore del portoghese, Mario Giuffredi: "Non ho parlato con la Roma, ma so che l’accordo con l’Empoli è stato trovato". La Roma verserà tre milioni per il prestito oneroso e sei per l’obbligo di riscatto tra un anno.