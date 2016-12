8 giugno 2016 13:49 Roma, Rüdiger: "Io non mollerò mai" Il centrale su Twitter dopo il grave infortunio: "Mi potrete vedere soffrire, ma mai mollare. Grazie a tutti"

A poche ore dalla rottura del crociato del ginocchio destro, Antonio Rüdiger promette di tornare presto e ringrazia tifosi e colleghi per il sostegno ricevuto sui social. "Mi potrete vedrete soffrire, ma mai mollare - ha scritto sul suo profilo, pubblicando la foto dell'infortunio in nazionale -. Grazie a tutti per i messaggi di pronta guarigione". Immediato anche il sostengno del club giallorosso: "Forza Rüdiger. Roma è con te!".

Dopo la notizia choc della lesione del crociato anteriore, per Rüdiger è già iniziato il lungo cammino che prima lo costringerà ad operarsi e poi a completare la rieducazione. Un "calvario" non certo nuovo per il centrale giallorosso, che in passato ha giù subìto una rottura del menisco al ginocchio destro che l'ha tenuto lontano dal campo per oltre quattro mesi, con successiva artroscopia per sistemare definitivamente la situazione. Una sorta di maledizione per il difensore tedesco, che ora insieme ai medici della Roma dovrà pianificare l'intervento e i tempi di recupero.