Roma, puoi fare l'impresa contro il Barcellona

La missione non è di quelle più semplici, ma la Roma ha il dovere di crederci fino in fondo. Fermare il Barcellona in versione super, gasato dalla grandissima vittoria contro il Real Madrid, non è poi così impossibile come può sembrare. I giallorossi, con un pizzico di follia, possono fare l'impresa al Camp Nou. Tornare con almeno un punto dalla Spagna significherebbe mettere un'importante ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League.



Sicuro è che non basterà ripetere la prestazione dell'andata (1-1) all'Olimpico per strappare un altro pareggio. Rudi Garcia sa bene che bisognerà prendersi dei rischi, ma attenzione a Messi, Suarez e Neymar sempre in agguato e veramente pericolosi. Servirà la partita perfetta e anche una buona dose di fortuna. Serviranno anche i gol di Dzeko perché per Szczesny mantenere la porta inviolata sarà molto difficile. Quindi meglio concentrarsi sulla fase offensiva e non fare catenaccio, sarebbe una condanna per i giallorossi. Roma con il vantaggio di scendere in campo sapendo già il risultato di Bate-Bayer Leverkusen, in campo alle 18, che in classifica inseguono.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piquè, Vermaelen, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Neymar. A disp.: Bravo, Bartra, Iniesta, Mathieu, Adriano, Munir, Samper. All.: Luis Enrique



Roma (4-3-3): Szczesny; Maicon, Manolas, Rudiger, Digne; Pjanic, Keita, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Iago Falque. A disp.: De Sanctis, Castan, Torosidis, Vainqueur, De Rossi, Iturbe, Tumminello. All.: Rudi Garcia