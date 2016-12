Roma, prove di disgelo tra Totti e Spalletti

Trigoria, il giorno dopo. Il 3-3 di Bergamo è un mezzo macigno da rimuovere. Il caso Totti-Spalletti un ingombro che spazzare via, fino dove e fino a quando sia possibile. Nel segno giallorosso che conduce alla Champions League, evitando di dissipare quanto di buono è stato fatto fino a due partite fa. La Roma deve saper ripartire. Ed è per questo che sia Francesco Totti che Luciano Spalletti sono scesi in campo a Trigoria per il primo allenamento post pareggio dispensando sorrisi quasi complici.



I due, pizzicati dalle telecamere di Roma Tv, hanno dimostrato grande intesa, quasi a voler ostentare una serenità ritrovata e forse mai persa, visto che Spalletti ha smentito in maniera categorica il diverbio che sarebbe avvenuto a fine partita. Sorrisi, dialoghi, battute: le prove di tregua tra Totti e l'allenatore sono andate in scena per tutto l'allenamento. La squadra è scesa in campo a Trigoria alle 11.30: niente musi lunghi per il pareggio di Bergamo, anzi applausi per Szczesny, nel giorno del suo compleanno. Tutto l'ambiente giallorosso vuole voltare pagina a partire dal match di mercoledì col Torino. Troppo importante tornare a macinare punti per non farsi avvicinare ulteriormente dall'Inter.



Intanto la città si è risvegliata, un po' a sorpresa, non completamente schierata con Totti, come ci si poteva aspettare. Il "bilancio" del bar sport giallorosso vede tanti sostenitori di Spalletti. E, soprattutto, anche i tifosi cercano di dare poco peso al presunto diverbio tra i due, derubricato come fatto di campo e di spogliatoio.