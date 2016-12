Roma, prova di maturità con il Bayern

10:25 - Hanno archiviato la pratica Chievo in mezz'ora e si sono addormentati a -1 dalla Juve dopo due settimane con tre punti da recuperare e molto amaro da buttare giù. Nemmeno il tempo di pensare, insomma, alla solita, imprendibile, Juve, che la Roma ha riaperto la serranda della corsa scudetto e rilanciato le proprie azioni. Il tutto a una manciata di giorni dalla sfida con il Bayern, suggestiva, importantissima, quasi vitale in chiave Champions.

Ma suggestiva, dicevamo, perché al di là delle differenti ambizioni - il Bayern corre dichiaratamente per vincere la Champions, la Roma per il momento si limita a preoccuparsi del passaggio del turno - la verità è che la sfida di martedì sera all'Olimpico darà un'ulteriore misura della crescita della banda di Garcia. Crescita sotto il profilo della personalità più che tecnica. La personalità che, ha detto Fabio Capello in settimana, segna oggi la differenza tra una squadra abituata a vincere come la Juve e, appunto, la Roma. Sarà, ma intanto è bastato un altro turno di campionato per ricucire lo strappo con i bianconeri e, soprattutto, per confezionare una risposta prepotente, di grande personalità, dopo la sconfitta con polemiche annesse dello Stadium. Il tutto, peraltro, con una formazione largamente ritoccata, senza i vari Manolas (squalificato), Iturbe (infortunato), Keita (infortunato) e Gervinho (in panchina). Il che, pare ovvio, lascia ben sperare in vista del match di martedì. Che sarà difficilissimo, ben inteso, ma non impossibile.

Nel frattempo l'ambiente è carico come non mai. Garcia chiama a raccolta i tifosi, promettendo un Olimpico infuocato, e ammette che non vede l'ora di giocarsela. Nainggolan festeggia su twitter insieme a Iturbe il -1 dalla Juve e Pjanic lancia la sfida ai bavaresi sempre con un cinguettio social. Mentre dalla Francia all'Italia non si smette di celebrare Totti. Sempre lui, in campo con il Chievo contro ogni previsione - si parlava di turno di riposo in vista del Bayern - e superlativo come nei giorni migliori. E' sempre sul capitano, "sul mio capitano" come lo chiama Garcia, che la Roma si appoggerà martedì sera. In campionato tutto è tornato a posto. Ora sotto con la Champions.





-1 !!! Daiiiii

— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 18 Ottobre 2014

ITURBE, META' ALLENAMENTO IN GRUPPO

Dopo la netta vittoria in campionato contro il Chievo, la Roma è tornata subito al lavoro a Trigoria in vista della sfida di Champions League col Bayern Monaco. La squadra è stata divisa in due gruppi dal tecnico Rudi Garcia: chi ha giocato ha svolto un lavoro di scarico, mentre il resto della rosa ha svolto esercitazioni sul possesso palla, una partita a campo ridotto e un focus conclusivo sulle finalizzazioni. Iturbe ha lavorato in parte con il gruppo e in parte ha svolto un differenziato, e non dovrebbe essere in dubbio per l'impegno coi bavaresi di martedì sera all'Olimpico. Sicuri assenti invece Borriello (solo differenziato), Strootman e Balzaretti (riposo programmato), Keita (fisioterapia) e Castan (lavoro personalizzato).