Roma, problemi con il visto a Giacarta: cinque a casa

Caos in casa giallorossa in vista del match-esibizione a Giacarta in programma sabato: ad Ibarbo, Ljajic, Gervinho, Doumbia e Sanabria è stato negato il visto per entrare in Indonesia e quindi sono costretti a rientrare a Roma. Il club ha fatto sapere di avere inviato per tempo la documentazione necessaria ma i giocatori sono stati bloccati alla dogana dell'aeroporto indonesiano senza trovare una soluzione.