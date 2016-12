Roma, prima volta ai preliminari Champions: precedenti sfavorevoli col Porto

Siamo ad agosto, ma per la Roma il calcio d'estate è già finito. Non si scherza più, il passaggio del turno ai playoff di Champions con conseguente accesso al tabellone principale vale una buona fetta di stagione e per i giallorossi le insidie contro il Porto non mancano. Lo dimostrano i precedenti dove la Roma non ha mai segnato, ma anche le ultime uscite europee. Con Spalletti il trend negativo di 1 punto nelle ultime 4 partite dovrà cambiare.

LE STATISTICHE- Gli unici due precedenti tra Roma e Porto risalgono alla Coppa delle Coppe 81/82: i lusitani passarono il turno grazie a un successo casalingo e a un pareggio esterno.

- La Roma non trovò il gol in nessuna delle due partite giocate contro il Porto in quella circostanza.

- I giallorossi hanno vinto la metà (sette su 14) delle partite giocate contro squadre portoghesi finora nelle coppe europee, quattro pareggi e tre sconfitte completano il parziale.

- Sei le sfide a eliminazione diretta (andata e ritorno) per la Roma contro avversarie portoghesi: i giallorossi hanno passato il turno in quattro occasioni.

- Per il Porto sono 26 gli incroci in competizioni ufficiali coi Club italiani: sette vittorie, otto pareggi e 11 sconfitte.

- La Roma partecipa per la prima volta ai preliminari di Champions League; ha già disputato quelli di Europa League, accedendo ai gironi nel 2009 e venendo eliminata dallo Slovan Bratislava nel 2011.

- La Roma ha raccolto un solo pareggio e tre sconfitte nelle sue ultime quattro partite nelle coppe europee, e una sola vittoria nelle ultime 10 tra la scorsa Champions League e l’Europa League dell’anno precedente.

- Nelle ultime tre partite della scorsa Champions League, la Roma non è riuscita a segnare nemmeno un gol.

- Il Porto potrebbe diventare la 14ª vittima di Francesco Totti in Champions League. Il capitano giallorosso ha già segnato infatti contro 13 avversarie diverse in carriera in questa competizione.

- Iker Casillas ha giocato sette volte in Champions League contro la Roma, subendo otto gol e tenendo la porta inviolata solo due volte.