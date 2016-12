Roma, presentata la terza maglia

I calciatori della Roma, in alcune delle trasferte cruciali della stagione 2015-16, scenderanno in campo in campo con una divisa color grigio chiaro con dettagli neri. La tonalità del colore dominante di maglia e pantaloncini, evoca il simbolo della squadra e della Capitale: la Lupa con il suo manto grigio. Questo simbolo della città è protagonista nello stemma della Roma, che raffigura la Lupa che allatta i due gemelli Romolo e Remo. Il grigio chiaro viene messo in risalto da un design sfumato in nero che parte dai bordi delle maniche e dei pantaloncini. Nelle partite in notturna, questo particolare effetto metterà in risalto la fisicità dei calciatori sotto la luce dei riflettori. Inserti neri sono presenti anche lungo i fianchi, con due strisce che partono dalla parte inferiore delle maniche, scendono lungo i lati della maglia e proseguono sui pantaloncini, mentre i calzettoni neri, con galloni tono su tono sui polpacci, donano ancora più in risalto al grigio sul corpo dei calciatori. Un colletto a girocollo di maglia leggera completa la divisa, mentre lo schema bicolore di grigio chiaro e nero che ricorre nella maglia, nei pantaloncini e nelle calze si ritrova anche nello stemma, ricamato in nero e grigio. La Roma scenderà in campo con la terza divisa per la prima volta il 29 settembre contro il Bate Borisov.