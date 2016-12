Roma, Pozzo contro Garcia: "Fa il furbetto e ottiene quello che vuole" 

18:55 - "Garcia è da più di un mese che martella per delle ingiustizie arbitrali, non so di che tipo. Credo abbia raggiunto i frutti di questo lavoro". Così il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo al termine della partita con la Roma decisa dal discusso gol-non gol di Astori. "Era un francese venuto qui in punta di piedi" ha continuato Pozzo. "Si comportava sempre benissimo e adesso ha cominciato a fare il furbo all'italiana. Serve la moviola in campo".

"Fare i furbi è un vecchio concetto - ha proseguito il numero uno friulano - che dovremmo toglierci dalla testa. La moviola servirebbe per questo". Una presa di posizione chiara da parte di Pozzo che ha poi continuato: "L'arbitro di porta ha detto che non era gol, ma l'arbitro che era a trenta metri ha detto di essere sicuro fosse gol. Il rigore invece non l'ha visto. Cosa posso aggiungere? La Roma può stare tranquilla con la classifica che ha, siamo noi che finora non abbiamo ancora preso un rigore a favore".