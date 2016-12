Roma, Pjanic: "Totti è una leggenda. Con Garcia sono rinato" 

10:21 - Regista, trequartista, rifinitore. Dovunque e comunque una garanzia. Il giocatore che qualunque allenatore vorrebbe avere con sè: Miralem Pjanic, perno della Roma, presente e futuro della squadra di Garcia. Oggi al fianco di Totti, un domani, perché no, come suo erede. "Ci troviamo bene in campo, capiamo i movimenti l’uno dell’altro. Io il suo erede? Lui è qualcosa di più del solo calcio. Ha fatto la storia del calcio, è una leggenda".

Una lunga confessione, quella rilasciata dal centrocampista bosniaco alla rivista Ultimo Uomo, in cui oltre al capitano c'è spazio anche per Rudi Garcia, il tecnico della rinascita romanista dopo l'esperimento fallito con Zeman: "Il boemo è un bravo allenatore, forse però voleva un certo tipo di giocatori che non aveva qui. Lui chiede spesso ai centrocampisti di buttare la palla in avanti, di verticalizzare, sempre. A me piace giocarla come la sento io. Come mi chiede Garcia adesso: Fai quello che senti perché tu sei quello che decide, tu devi fare il tuo gioco. Questo mi dice Garcia oggi. È completamente diverso. Non è che non me la sentivo di buttarla dentro, a volte però pensavo che la soluzione migliore era un altra. La differenza oggi è che mi sento molto più libero. Siamo molto più forti tatticamente, equilibrati, è tutta la squadra a fare la differenza, è lo spirito che ha portato il mister".

IL BOLLETTINO MEDICO GIALLOROSSO

A tre giorni dalla sfida contro il Chievo, oltre agli infortunati Castan, Strootman e Keita (il maliano tenterà di recuperare per la trasferta di Napoli del 1° novembre), Rudi Garcia sarà costretto a rinunciare anche a De Rossi ed Iturbe, che però cercheranno di recuperare per martedì prossimo in Champions contro il Bayern Monaco. Per il tecnico francese ci sono, però, anche delle buone notizie. Infatti, Astori, Holebas e De Sanctis sono pienamente recuperati e saranno a disposizione già a partire dal match contro il Chievo. Infine, Destro soffre di un affaticamento muscolare, ma giovedì sarà regolarmente in gruppo.