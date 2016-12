Roma, Pjanic: "La Lazio non esiste, arriviamo davanti"

15:31 - La crisi della Roma - 14 punti nelle ultime 11 gare - ha messo in discussione il secondo posto dei giallorossi, che contro il Napoli puntano al bottino pieno: "Dobbiamo vincere, vogliamo allontanare le concorrenti - dice Pjanic a 'Repubblica' -. La Lazio? Quegli altri non esistono. Sabatini mi disse: 'In città tutto gira intorno alla Roma, su dieci persone otto sono romaniste'. Voglio arrivare davanti a loro, così l'80% della gente sarà felice".

Il bosniaco racconta il momento negativo della squadra: "Siamo entrati in una spirale negativa. Le abbiamo provate tutte, ma una volta nel tunnel non è facile uscirne. Dopo l'anno scorso la gente si aspettava che la squadra girasse, è venuta meno la fiducia, la piazza si è innervosita. Poi qui basta poco, appena qualcosa va male tutto diventa una tragedia. E anche quando le cose vanno bene si scrive di altre vicende, come il nuovo stadio, anziché delle vittorie".



Secondo molte indiscrezioni, il futuro di Garcia sulla panchina della Roma è tutt'altro che sicuro: "Non riesco a immaginare una Roma senza di lui - dice Pjanic -. Il mister, con Luis Enrique, è la persona che mi ha insegnato di più. Ha fatto bene alla squadra, ha portato nuova ambizione".