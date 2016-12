Roma, Pjanic avvisa il Real: "Non è ancora finita"

Il centrocampista giallorosso analizza il cammino della Roma in questa Champions: "Raggiungere gli ottavi di finale era sicuramente il nostro obiettivo dall'inizio. Il girone è stato molto equilibrato, sino all'ultima partita non si sapeva chi sarebbe passato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Nel girone il Barcellona era ovviamente favorito, anche per aver vinto nella scorsa stagione, ma è stata dura anche contro il Bayer Leverkusen e il Bate Borisov. Contro i tedeschi siamo entrati male in partita, poi siamo riusciti a rimontare e nel finale loro ci hanno ripreso; è stata una partita un po' pazza. Il passaggio del turno è arrivato col pareggio per 0-0 col Bate; è stata una partita complicata, la squadra non stava bene. Abbiamo chiuso sullo 0-0, aspettavamo quindi Leverkusen e Barcellona che hanno a loro volta pareggiato. Siamo passati, ma c'era molta tensione durante quella partita".



L'arrivo di Spalletti è coinciso con un'inversione di tendenza a livello di gioco e risultati: "Ogni allenatore porta i suoi metodi di lavoro. Dopo l'esonero di Rudi Garcia, la squadra si trova molto bene con Spalletti. Stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi della società e del nostro club, dei nostri tifosi e di noi stessi. Vogliamo semplicemente portare la nostra squadra il più in alto possibile. Abbiamo obiettivi altissimi e la nostra squadra li può raggiungere. Il campionato è ancora molto aperto, nella Champions League dobbiamo giocare il ritorno".