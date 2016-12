Roma, Perotti: "Vorrei vincere il derby con un mio gol"

Primo Roma -Lazio per Diego Perotti che però tra Genova e Boca-River ha già assaggiato grandi rivalità: "Sarà una partita calda, dopo il pari con l'Inter serve tornare a vincere . Mi piacerebbe vincere, se segnassi sarebbe ancora più bello". Su Spalletti : "Ha un carattere forte, si fa sentire ma non abbiamo paura a contraddirlo: mica siamo al militare ...". Poi rialza Dzeko : "Non è in crisi come dicono, ci aiuterà".

Così Perotti sul derby romano: "Rappresenta molto per noi e per la città. Noi dobbiamo tornare a vincere" le dichiarazioni a forzaroma.info. Ora che i giallorossi hanno cambiato marcia, l'ex genoano non vuole fare paragoni con Garcia: "Non l'ho avuto, quindi preferisco non parlarne. Di sicuro ci alleniamo bene, segniamo e dietro prendiamo pochi gol.

Il segreto è Spalletti: "Con lui facciamo allenamenti divertenti, ha un carattere forte ed aiuta la squadra. Per me esterno o trequartista pari sono, certo dietro le punte non devo inseguire il terzino avversario e posso essere più pericoloso". Chiusura su due compagni: "Strootman è fortissimo, sarà importante per la Roma. E Dzeko non è in un periodo così negativo, certo ricordando il City è normale che ci si aspetta sempre di più".