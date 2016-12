Roma, Perotti: "Se Pjanic e Nainggolan resteranno faremo grandi cose"

"Mi sarebbe piaciuto che il campionato durasse un mese in più perché stavamo giocando un bel calcio. Siamo arrivati vicino al secondo posto e purtroppo non siamo riusciti a conquistarlo", ha aggiunto Perotti. La Roma svolgerà la prima fase della preparazione pre-campionato in Val Rendena. Da sabato 9 a domenica 17 luglio la squadra di Spalletti lavorerà quindi al centro sportivo 'Pineta' di Pinzolo come avvenuto nella passata stagione. Oltre alla prima squadra giallorossa anche la Primavera svolgerà il ritiro estivo in Trentino