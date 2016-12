Roma, Perotti: "Possiamo vincere lo scudetto"

L'argentino commenta anche le parole di Buffon, secondo cui la Roma ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto: "Penso abbia ragione, abbiamo battuto il Napoli, il Milan, l'Inter e la Lazio. Una squadra che vince contro tutte queste squadre che lottano per lo scudetto, se lo merita. E' vero che abbiamo perso dei punti importanti, però siamo a 4 punti, ora abbiamo uno scontro diretto contro di loro che dobbiamo vincere". L'attaccante commenta così la qualità dei rivali: "E' una squadra matura, con giocatori fortissimi, quasi tutti nazionali. Hanno vinto quelle partite in cui noi abbiamo lasciato punti, quelle partite in cui le squadre si chiudono, quando sembra che stai per pareggiare e alla fine loro hanno trovato il gol. Magari a noi manca questo passettino in più. Però magari vincevi a Cagliari o a Empoli e poi perdevi con Inter o Milan. Fino ad adesso così mi sta bene".



Sabato andrà in scena un duello tra due centravanti del calibro di Higuain e Dzeko: "Per me tutti i miei compagni sono più forti degli altri. Parliamo di due attaccanti che in ogni partita fanno gol, però Edin è mio compagno e sta facendo una stagione grandissima, per me è lui". I bianconeri hanno ormai recuperato Dybala: "Quando ho giocato contro di lui, si vedeva che aveva qualità e che doveva ancora crescere, però il cambio che ha fatto dal Palermo alla Juventus non si è visto - prosegue Perotti -. Ha fatto subito una grandissima stagione, ha un sinistro pazzesco. Sembra un ragazzo umile e bravo. Non lo conosco, ma per quello che vedo o per quello che mi hanno detto, diventerà sicuramente uno dei migliori al mondo se continua così".



Perotti parla anche delle sue speranze di poter tornare nella nazionale argentina, lui che ha esordito grazie a Maradona. "Sì, quel momento lo ricorderò per tutta la vita. Maradona è stato il miglior giocatore al mondo, è stato lui a convocarmi per giocare in Nazionale quando avevo 21-22 anni. Entrare al posto di Messi è come se fosse una storia Disney. Mi aspetto una chiamata perché sto giocando quasi tutte le partite in una grandissima squadra, mi aspetto che il ct mi guardi. Però so che giocare con l'Argentina è difficile, hanno dei giocatori fantastici, ma io me lo aspetto perché tornare in nazionale è il mio sogno".