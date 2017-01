Roma, Perotti: "Nessun entusiasmo, siamo solo secondi"

L'ossessione della vittoria, vero e proprio manifesto di Luciano Spalletti sta contagiando lo spogliatoio della Roma, è la volta di Diego Perotti che smaltito un affaticamento muscolare ha ritrovato il campo e ora racconta: "Siamo in un buon momento, ma siamo ancora secondi, non abbiamo vinto niente. Bisogna abituarsi a vincere sempre perchè questo ti dà il passo in più per arrivare allo scudetto o in finale di Europa League o Coppa Italia".