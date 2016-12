4 febbraio 2015 Roma, periodo nero: ora è crisi vera La sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia conferma il momento negativo dei giallorossi. Garcia spera nei gol di Doumbia Tweet google 0 Invia ad un amico

16:29 - Quattro pareggi consecutivi in campionato, 7 punti di distacco dalla Juve, fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia. Dopo un avvio di stagione folgorante, nel 2015 la Roma di Garcia si sta spegnendo lentamente. Ormai è crisi vera. Senza Gervinho, qualcosa nel meccanismo giallorosso si è inceppato. Mancano corsa e fludità di gioco. Ma non solo. Garcia ha un disperato bisogno di gol e, salutato Destro, dovrà aggrapparsi a Doumbia.

I numeri di questo inizio d'anno, del resto, non danno scampo ai giallorossi. Dopo la vittoria di misura con l'Udinese, in campionato la banda di Garcia ha infilato quattro pareggi consecutivi. In Coppa Italia il bilancio parla invece di una discussa vittoria con l'Empoli ai supplementari e la sconfitta ai quarti contro la Fiorentina. Qualcosa non gira nell'ingranaggio della Roma, che ora non è più la macchina perfetta che a inizio campionato vinceva e convinceva.



I problemi sembrano tattici, atletici e mentali. In campo l'atteggiamento dei giallorossi non è più arrembante, ma spesso troppo guardingo e timoroso. Manca la personalità dei senatori per guidare la truppa alla riscossa e la situazione non è semplice a questo punto della stagione. Il calo di Maicon, Astori, Pjanic, Totti e Florenzi è evidente. E la paura di sbagliare spesso ha la meglio sulle giocate difficili.



La partenza di Gervinho per la Coppa d'Africa, inoltre, ha complicato un po' i piani di Garcia, che in questo inizio di 2015 ha dovuto fare i conti con la mancanza di vivacità in attacco e un'inedita crisi in zona gol. Nelle ultime otto partite, tra campionato e Coppa Italia, i giallorossi hanno segnato soltanto otto reti. Un bottino troppo magro se si vuole puntare in alto. La Roma è in crisi. Ormai è chiaro. E, visto il mercato di gennaio, ora tutte le speranze sembrano aggrappate al ritorno di Gervinho e all'arrivo di Doumbia. Ma per tornare ad essere squadra, forse, i singoli non potrebbero bastare. E' una questione di personalità e fiducia nei propri mezzi. A Garcia l'arduo compito di riprendere in mano la situazione.