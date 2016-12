Roma, Parlour sceglie Garcia: "All'Arsenal dopo Wenger"

17:08 - "Rudi Garcia sarebbe un buon successore di Wenger". I tifosi della Roma, ovviamente, non saranno d'accordo ma la leggenda dell'Arsenal Ray Parlour ha individuato proprio il tecnico giallorosso come sostituto ideale di Arsene sulla panchina dei Gunners. Nonostante le difficoltà in Bundesliga, secondo Parlour anche Jurgen Klopp potrebbe prendere il posto di Wenger all'Emirates. Il tecnico alsaziano, dopo 18 anni, potrebbe lasciare l'Arsenal il prossimo anno.

Dall'alto delle sue 339 presenze con la maglia dei Gunners, arricchite da 3 campionati vinti, Parlour può prendersi il lusso di parlare del possibile successore di Wenger. Lo ha fatto su Sportlobster.com in un botta e risposta con gli utenti, scegliendo due nomi importanti nel panorama europeo. A stuzzicare gli inglesi è il grande lavoro svolto da Garcia, in grado di portare la Roma a ridosso della Juventus in un anno e mezzo. Un motivo in più, per i Giallorossi, per tenerselo stretto. Inoltre, cosa che non guasta su quella sponda di Londra Nord, Garcia ha in comune con Wenger la nazionalità francese.