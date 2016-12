Roma, parla Szczesny: "Il mio obiettivo è lo Scudetto"

E' stato il tecnico Luciano Spalletti a volere fortemente il ritorno di Szczesny: "Non ho ancora parlato con lui - ha detto - ho parlato con il mister prima di andare via e c'erano segnali sul fatto che potessi tornare, vedremo quanto lontano potremo andare. Ho sentito Radja Nainggolan e alcuni compagni in estate, sapevano che ci fosse la possibilità per me di tornare e li ho sentiti su Whatsapp: abbiamo avuto buoni arrivi in squadra. Vermaelen è un grande giocatore ma non ci ho parlato molto da quando ha lasciato l'Arsenal. Averlo qui sarebbe positivo, è un ottimo difensore".



Il portiere ha le idee chiare: "L'unico mio obiettivo è lo scudetto. Abbiamo avuto un'ottima seconda parte di stagione ma quando giochi per un grande club devi puntare sempre per vincere il titolo. Non voglio pensare a chi sia favorito, abbiamo mostrato che possiamo giocare ad alto livello per tanto tempo". Ma la prossima sfida sarà in Champions: "È una competizione in cui puoi giocare contro le squadre migliori d'Europa e sfidarle: speriamo di qualificarci e di fare il meglio".



Infine una battuta sulla concorrenza in quadra con Alisson: "Non ho obiettivi personali ma solo di squadra, spero di poter giocare e ho una positiva rivalità con Alisson: è un portiere molto forte e non vedo l'ora di lavorare con lui. De Sanctis? Morgan è stato incredibile, mi ha aiutato tantissimo ad ambientarmi così come Lobont, ho imparato molto da lui e continuerò a collezionare esperienza".